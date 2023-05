Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Es wird geschrien, gerockt und rausgerotzt. Bei jedem Foo-Fighters-Song fragt man sich: Was kann da noch kommen, um das zu überbieten, was man gerade gehört und gefühlt hat? Die Foo-Fighters-Tribute-Band liefert ein großartiges Spektakel in der Eventhalle ab.

Die E-Gitarre brandet auf, die Stimme verheißt puren Rock. Schreie ballen sich zu einem Bündel aus Rock und Ekstase zusammen. Die Energie ist greifbar und breitet sich in der gesamten