Heimtrainer: Über drei Wochen schon sind die Hallen und das Fitnessstudio der Vereinigten Turnerschaft Zweibrücken. Doch Bewegung tut Not, und bietet die VTZ online Übungen und Kurse an.

„Bei uns sieht man die Trainer, die den Zweibrücker bekannt und vertraut sind“, so VTZ-Vorsitzende Gisela Alt. Das sei ein Vorteil gegenüber anderen Heimtrainingsangeboten im Netz. So bietet Magdalena Lorenz von der Tanzabteilung zweimal wöchentlich den Online-Kurs Allround Fitness an.

Online sind auch einige Übungen zu sehen, die den Mitgliedern schon bekannt sind – mit Anleitung. Einzelne Kurse werden über Whatsapp angeboten, nach Anleitung des Trainers, der kleine Videos und aufmunternde Grüße ins Netz stellt, damit alle trainieren, lachen, sich unterhalten und ihr soziales Leben mit Bildern, Gedichten und erheiternden Sprüchen digital weiterführen können.

Schon in der ersten Stillstand-Woche stellte die VTZ-Vorstand einen eigenen Youtube-Kanal ins Netz, auf den Videos von und mit den vereinseigenen Trainern und Trainerinnen eingestellt werden konnten. Damit sind unterschiedliche Möglichkeiten verfügbar. Es gibt kleine Übungen, die nicht nur für Ü65 gut geeignet sind, sondern auch die Möglichkeit bieten, kurze Pausen beim Home-Office zu nutzen und sich ohne große Aufwand zu bewegen.

Dazu kommen Videos, die einen ins Schwitzen bringen und durchkneten. Man kennt die Trainerinnen und Trainer und kann sogar seine eigene Musik dazu hören. Diese Videos sind auch für Nichtmitglieder kostenlos nutzbar.

Inzwischen gibt es für Mitglieder auch die Möglichkeit, verschiedene Kurse online „just in time“ zu belegen. Die Anmeldung erfolgt über vtz-zw.de bei den einzelnen Trainern und Trainerinnen.