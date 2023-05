Schon einmal hatte ich mir an dieser Stelle Gedanken über das merkwürdige Spannungsfeld gemacht, in dem wir heutigen, ach so aufgeklärten Menschen uns zwischen unserer demokratischen Haltung und dem mitunter verklärten Blick auf gewisse blaublütige Traditionen bewegen. Dass zumindest Zweibrücken mit seinen Herzögen im Großen und Ganzen einst recht gut gefahren ist, wissen wir nicht erst seit dem vergangenen Jahr, als das Jubiläum „300 Jahre Christian IV.“ ausgiebig begangen wurde.

Diesen Samstag werden Millionen Menschen – ja, auch Deutsche, ja, auch ungezählte Pfälzer und Saarländer – stundenlang vor dem Fernseher sitzen, um die pompösen Feierlichkeiten in London mitzuverfolgen. Denn dort wird bekanntlich unser alter Prinz Charles zum König gekrönt. Live und in Farbe kann sich jeder und jede davon überzeugen: Ja, jetzt ist er’s wirklich.

Ob Sie’s glauben oder nicht: In meinem Bekanntenkreis gibt es Leute, die – jeglichen monarchistischen Gedankentums normalerweise völlig unverdächtig – sich vor einigen Tagen allen Ernstes schrille Sets mit Union-Jack-Fähnchen, bunten King-Charles-Servietten und anderem grenzwertigem Tinnef haben schicken lassen. So was gibt’s ja heute alles im Internet. Derart ausgestattet, wird samstags dann bei High Tea, Scones und Clotted Cream (das sind lauter Wörter, die ich bis vor Kurzem noch gar nicht so richtig kannte) nach Herzenslust König und Krönchen gefrönt. Guinness gibt’s dazu nicht, das ist ja irisch.

Mein Ding ist das ja nicht. Vielleicht guck’ ich zwischendurch aber mal rein. So eine Krönung in England soll ja immer wieder was ganz Besonderes sein, heißt es in den deutschen Fernseh-Annalen seit 1952, als Charles’ Mutter Elisabeth den Thron bestieg.

Von all dem Glanz und Gloria mag man halten, was man möchte. Aber gerade weil wir ja alle so eingefleischte Demokraten sind, ist es nur recht und billig, allen Adels- und Krönungsfans ihren Spaß von Herzen zu gönnen. Denn so richtig ernst nehmen natürlich auch meine Bekannten mit ihren bunten Fähnchen und blauweißroten Haarschleifchen die ganze Chose nicht. Und so haben auch wir Hiesigen im alten Germany etwas von der großen Londoner Sause: Am Samstag dürfen wir ausgiebig über wallende Gewänder, steife Lords und hochtoupierte Frisuren lästern, uns auf die Popkonzerte im Rahmenprogramm freuen – oder einfach nur mit Freunden eine leicht verrückte Wohnzimmerparty vor dem laufenden Fernseher feiern.

Wer so etwas mag, braucht damit also nicht bis zum Eurovision Song Contest zu warten. Der dürfte dann das nächste schräge, von seinen Fans ungeduldig herbeigesehnte Wohnzimmer-Partyereignis sein.

Hauptsache, es macht Spaß. In Zweibrücken, Pirmasens, London, Melbourne oder anderswo.