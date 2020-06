Ein 37-jähriger Autofahrer wurde am Mittwoch gegen 14.15 Uhr dabei erwischt, wie er unter „deutlich wahrnehmbarem Einfluss von THC am Straßenverkehr teilnahm“, so die Polizei. THC ist die Abkürzung für Tetrahydrocannabinol, das in Cannabis vorkommt. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein bis zur Wiedererlangung der Fahrtüchtigkeit vorübergehend sichergestellt. Der 37-Jährige muss mit einem Bußgeld von 500 Euro und einem einmonatigen Fahrverbot rechnen. Das teilt die Polizei mit.