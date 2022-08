Nach einer Rundum-Erneuerung öffnet der Edeka-Markt im Zweibrücker Hilgardcenter am Mittwoch, acht Uhr, wieder. Bis zu 50 Handwerker arbeiteten in den vergangenen sechs Wochen Hand in Hand, um auf 3000 Quadratmetern Verkaufsfläche einen technisch hoch modernen und auch optische Glanzpunkte setzenden Einkaufsmarkt zu erschaffen. 2,4 Millionen Euro investierte Edeka-Kaufmann Dieter Ernst in den Umbau. 80 Gästen, darunter die Zweibrücker Stadtspitze, Stadtratsmitgliedern, Behördenleitern und Vertretern des öffentlichen Lebens, stellte er mit seiner Familie, seiner Frau Sabine und Juniorchef Christian, und den 100 Mitarbeitern am Dienstagabend den neuen Markt vor. Unter anderem verfügt der Markt nun über ein nach außen reichendes Café im Anschluss an den Backwarenverkauf, eine Sushi-Fertigung und einen begehbaren Kühlraum für Getränke. Die Frischwaren-Sortimente wurden ergänzt und vergrößert. Großflächige Motive am Eingang, Türen und im Café erinnern an die Vorgeschichte des Standorts, an das Armaturen-Gusswerk von Pörringer & Schindler. 2001 war es geschlossen worden. Eine von Ernst finanzierte, noch zu schaffende Plastik auf dem Parkplatz des Hilgardcenters soll an dieses prägende Unternehmen der Zweibrücker Industriegeschichte erinnern.

Von Mittwoch an ist der Markt im Hilgardcenter wieder montags bis freitags von acht bis 22 Uhr geöffnet. Im zweiten Markt von Edeka Ernst in der Niederauerbacher Gewerbestraße bleibt es bei den Öffnungszeiten acht bis 20 Uhr. Im kommenden Jahr, kündigte Dieter Ernst am Dienstag an, werde auch dieser umgebaut.