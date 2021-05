Innerhalb kurzer Zeit fällt ein weiteres Gebäude, das lange Zeit das Zweibrücker Stadtbild geprägt hat. Mit schwerem Gerät rückt die Saarbrücker Firma Theobald der ehemaligen Parkbrauerei zu Leibe. Bis Ende April soll die Halle verschwunden sein.

Mit dem Abriss der ehemaligen Parkbrauerei verschwindet in kürzester Zeit ein weiteres bekanntes Gebäude aus dem Zweibrücker Stadtbild. An der Hofenfelsstraße verwendet die Abrissfirma zwar auch schweres Gerät, allerdings eine andere Technik als beim Raiffeisenturm.

Der Abriss schreitet voran: Mit den Betonzangen geht es der alten Leerguthalle und Kühlhalle an den Kragen. Foto: Wille Ein Trümmerfeld ... Foto: Marco Wille Stein um Stein .... Foto: Wille Beton und Stahl ... Foto: Wille Einen Teil der Brauerei-Front zur Hofenfelsstraße hin, haben die Bagger am Dienstag abgetragen. Foto: Wille Unbarmherzig greift die Betonzange zu. Foto: Marco Wille Die Markenzeichen Parklogo und der Schornstein thronen noch über dem Gelände. Foto: Marco Wille Gemahlener Recyclingschotter wird wiederverwertet. Foto: Wille Foto 1 von 8

Der Rückbau der Gebäude an der Hofenfelsstraße erfolgt mit Hydraulikbaggern und Betonzangen. Bei hohen Gebäuden kommt eine Abrissbirne zum Einsatz, aber die Hallen der Brauerei sind nach Angaben von Bauleiter Wolfgang Bachmeyer von der Firma Theobald aus Saarbrücken weniger als 30 Meter hoch. Das schaffe man mit Baggern und Zangen.

An den historischen Gemäuern, wo einst der Gerstensaft gekühlt und mit Lastwagen Leergut zurückgebracht wurde, zwicken die Metallzangen den Beton Stück für Stück einfach weg. Die fahrbaren Baugeräte bringen jeweils 50 Tonnen auf die Waage, das Abrisswerkzeug nochmal acht. Laut ist es. Und staubig, wenn der Maschinenführer das nächste Beton-Stahlgemisch durchtrennt.

Betondecke bringt Maschinen an ihre Grenzen

Mit Geräten, die Wasser zerstäuben und die Schneekanonen ähneln, wird der aufwirbelnde Staub gebunden. Bei der einen Meter dicken Zwischendecke müssen die Maschinen an ihre Leistungsgrenze. Bei den Hallenwänden geht es einfacher. Die sind nur 40 Zentimeter dick. Die beiden Bagger arbeiten sich Meter für Meter nach vorne, ohne sich in die Quere zu kommen. Da sind Fachleute am Werk, sagt Bachmeyer. Auch die Straßenlampe am Gehweg in der Hofenfelsstraße hat bisher den Abriss überlebt. „Es geht immer mal was kaputt bei solchen Großprojekten, das kann man gar nicht alles schützen. Aber je weniger, desto besser“, findet der Bauleiter.

Über dem Szenario thront momentan noch ein altes Metallschild mit dem Firmenlogo. Das soll von der Stadt aufgearbeitet und als geschichtliches Überbleibsel ausgestellt werden.

An der Stelle, an der einst die Werkstatt und der Heizraum stand, liegt alles in Trümmern. Davor steht ein ganz wichtiges Baugerät: Der Wackenbrecher. Er mahlt mit einer Zahnwalze das abgetrennte Material in gleich große Stücke. Das Metall wird dabei mit einem Magnet über ein Förderband herausgetrennt. Was übrig bleibt, so Bachmeyer, wird zu Recycling-Schotter.

Eine Betonplatte droht, auf die Straße zu kippen

Einmal muss kurz pausiert werden. Eine Betonplatte droht auf die Straße zu kippen. Für ein paar Minuten wird die einseitig befahrbare Hofenfelsstraße komplett gesperrt. Ein Baggerfahrer hält mit seiner Zange das wackelnde Objekt fest, während der Kollege nebenan präzise und mit nötiger Ruhe alles sicher abträgt. Sicherheit geht vor – trotz straffen Zeitplans.

Das ehemalige Verwaltungsgebäude steht indes immer noch, obwohl es als erstes abgerissen werden sollte. Doch dann kam Corona. Nun können darin die einzelnen Kolonnen getrennt voneinander ihre Ruhepausen oder Besprechungen abhalten. Ansonsten hätten mehrere Baucontainer aufgestellt werden müssen und dadurch zu viel Platz weggenommen. „Wenn jetzt ein Mitarbeiter erkrankt und wir in Quarantäne müssen, dann steht hier alles still und es verzögert sich“, warnt Bauleiter Bachmeyer. Bis zum 29 April sollen die Arbeiten an der Halle abgeschlossen sein. Insgesamt wurden sechs Monate für den kompletten Rückbau eingeplant. Momentan liegt man im Zeitplan.