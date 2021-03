Am Donnerstag, 18. März, dem Aktionstag gegen Rassismus, werden an drei Eingängen der Stadtverwaltung Bodenaufkleber mit der Botschaft „Vorsicht! Vorurteile!“ angebracht. Sie sollen Denkanstöße geben.

Darüber informierte die Partnerschaft für Demokratie Zweibrücken, vertreten durch Nora Baqué vom Hauptamt und Marika Keller vom Stadtverband für Sport.

Die Aufkleber werden an den Eingängen Herzogstraße 1, Herzogstraße 3 und Schillerstraße 4-6 zu sehen sein und dort verbleiben, bis sie verwittern. Mit der Aktion wolle man auf Vorurteile und ihre negativen Auswirkungen auf unsere Gesellschaft aufmerksam machen, schreiben Baqué und Keller: „Gerade die vermeintlich unabsichtlich geäußerten Vorurteile gegenüber anderen führen zu Alltagsrassismus, der unser demokratisches und respektvolles Zusammenleben gefährdet.“

Viele Menschen würden im Alltag aufgrund ihrer tatsächlichen oder vermeintlichen Herkunft oder Religion, ihres Aussehens oder sonstiger rassistischer Zuschreibungen diskriminiert. Rassismus sei ein echtes Problem und fange mit Vorurteilen an. Die deutschlandweite Aktion „Vorsicht! Vorurteile!“ solle aufzeigen, „dass wir alle in unserem persönlichen Umfeld rassistische Aussagen und Handlungen hinterfragen und ihnen entgegentreten können“, so die Verantwortlichen. Die Aktionen finden größtenteils digital statt und sind unter dem Hashtag #vorsichtvorurteile in den sozialen Medien zu finden.

Gefördert von „Demokratie leben!“

Die Partnerschaft für Demokratie Zweibrücken setzt sich seit 2015 gegen Rassismus und für Vielfalt in der Stadt Zweibrücken und der Region ein. 70 Einzelprojekte und zahlreiche Aktionen gab es bisher. Weitere 19 beantragte Projekte für 2021 sind bewilligt. Das Ganze funktioniert über das Bundesprogramm „Demokratie leben!“: Das Bundesfamilienministerium unterstützt darin deutschlandweit Projekte, die die Demokratie fördern, Vielfalt gestalten und Extremismus vorbeugen. Kommunen werden jährlich mit Geldern gefördert, aus denen konkrete Einzelmaßnahmen finanziert werden können. In diesen so genannten Partnerschaften für Demokratie entscheiden die Verantwortlichen aus der kommunalen Politik und Verwaltung sowie Aktive aus der Zivilgesellschaft – aus Vereinen und Verbänden über Kirchen bis hin zu bürgerschaftlich Engagierten – über die konkreten Belange vor Ort.

Verantwortlich für die Umsetzung einer lokalen Partnerschaft für Demokratie ist das federführende Amt. Im Fall der Partnerschaft für Demokratie Zweibrücken ist dies das Hauptamt. Hier kümmert sich Nora Baqué um Organisation und Finanzen. Zur Koordinierung der Einzelmaßnahmen richten die geförderten Kommunen eine Koordinierungs- und Fachstelle ein, die in Zweibrücken beim Stadtverband für Sport angesiedelt und personell durch Marika Keller besetzt ist.