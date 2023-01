Am Sonntag wurde gegen 22.45 Uhr in der Bitscher Straße in Ixheim ein 38-jähriger Autofahrer von der Polizei angehalten, weil er mutmaßlich unter Alkohol- und Drogeneinfluss fuhr. Ein Atemalkoholtest ergab 0,25 Promille, ein Wert unterhalb der Ahndungsschwelle. Da aber Hinweise auf Drogenkonsum vorlagen – unter anderem ein Drogenvortest, der positiv auf THC und Amphetamin reagierte –, wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen. Weil ein starker Cannabisgeruch aus dem Wagen kam, wurde dieser durchsucht, und eine Dose mit einem Gramm Cannabisblüten wurde gefunden. Wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Wegen des Fahrens unter Drogeneinfluss wurde ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet, in dem eine Geldbuße von 500 Euro und ein einmonatiges Fahrverbot drohen. Das teilt die Polizei mit.