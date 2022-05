Sowohl unter Alkohol- als auch unter Drogeneinfluss soll ein 29-jähriger Autofahrer gestanden haben, den die Zweibrücker Polizei am Sonntagnachmittag, 22. Mai, in der Wolfslochstraße kontrollierte. Ein erster Atem-Alkoholtest habe 1,04 Promille ergeben; ein Drogenvortest habe positiv auf Amphetamin angeschlagen. Wie die Polizei weiter berichtet, fand sie im Wagen eine Schreckschusspistole. Diese dürfe nur mit einem „Kleinen Waffenschein“ geführt werden, den der Mann jedoch nicht besitze. Beim gleichaltrigen Beifahrer hätten die Beamten ein Gramm Amphetamin zu Tage gefördert. Der Autofahrer müsse nun einem Bußgeld in Höhe von 500 Euro und dem Verlust seines Führerscheins rechnen.