Kurioser Einsatz für die Polizei: Beamte in Wremen (Landkreis Cuxhaven) griffen am Dienstagnachmittag eine 33-jährige Saarländerin mit 5,41 Promille Atemalkoholwert am Bahnhof der niedersächsischen Stadt auf. Wie die Saarländerin dort hingekommen ist, konnte sie laut Polizei nicht sagen. Die Betrunkene wurde in ein Krankenhaus gebracht. Laut Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung kann bereits ein Alkoholwert über drei Promille tödlich sein.