Kurz nach 18 Uhr ist am Samstagabend ein Autofahrer in Zweibrücken durch seine unsichere Fahrweise aufgefallen. Wie die Polizei berichtet, hatten Zeugen gemeldet, dass das Auto am Bubenhauser Kreisel ein Straßenschild gerammt und weitergefahren sei, ohne dass der Fahrer seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachkam. Die Polizei machte sich auf die Spur; wenig später habe sie das Auto auf dem Bubenhauser Netto-Markt gefunden. Der Fahrer habe neben seinem Wagen gestanden, erheblich angetrunken gewirkt und geschwankt. Ein freiwilliger Alkoholtest an Ort und Stelle habe 2,78 Promille im Atem ergeben. Der Mann musste mit auf die Wache, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Führerschein und Autoschlüssel wurden sichergestellt. Jetzt kommt auf den Mann ein Strafverfahren unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Verkehrsunfallflucht sowie Trunkenheit im Verkehr zu.