Die Polizei hat am Samstag – kurz vor der Tagesschau um 19.55 Uhr – einen Radfahrer in der Wallstraße aus dem Verkehr gezogen. Der 52-Jährige geriet in eine Polizeikontrolle und fiel den Beamten durch starken Alkoholgeruch negativ auf. Ein Atemalkoholtest ergab 1,7 Promille. Bei der Durchsuchung des Mannes fanden die Polizisten noch etwas mehr als fünf Gramm Haschisch. Ein hinzugezogener Arzt entnahm dem 52-Jährigen eine Blutprobe. Ihn erwarten nun zwei Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.