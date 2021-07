Auf der Straße zwischen Wattweiler und Zweibrücken ist ein 33 Jahre alter Mann mit seinem Geländewagen von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Die Polizei vermutet, dass dies passierte, weil der Mann 1,5 Promille Alkohol im Blut hatte und zu schnell unterwegs war. Der Meldung der Polizei vom Samstag zufolge kam der Mann mit seinem geländegängigen Wagen auf gerader Strecke nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr eine kleine Böschung hinauf, prallte gegen eine Eiche und ein Straßenschild und schleuderte zurück auf die Fahrbahn. Dann kippte der SUV auf die linke Seite und blieb auf selbiger mitten auf der Fahrbahn liegen. Laut Polizei entstand an dem Wagen wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 7000 Euro und ein Fremdschaden in Höhe von etwa 600 Euro. Der Fahrer wurde durch den Unfall leicht verletzt, konnte jedoch nach Begutachtung im Krankenhaus wieder entlassen werden. Die Straße war für die Dauer von etwa einer Stunde voll gesperrt. Die Beamten behielten den Führerschein des Fahrers. Dieser muss nun mit einer Geldstrafe rechnen und damit, mindestens einige Monate ohne Führerschein zu sein.