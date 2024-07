Deutlichen Atemalkoholgeruch wahrgenommen haben Streifenbeamte, die in der Nacht auf Freitag in der Zweibrücker Straße in Oberauerbach einen 35-jährigen Autofahrer kontrolliert haben. Die Polizisten hatten das richtige Näschen: Der Mann hatte 1,2 Promille, wie ein Alkotest der Polizei ergeben hat. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt, zudem eine Blutprobe entnommen. Die Polizei hat den Führerschein sichergestellt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.