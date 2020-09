Die Verfolgungsjagd eines 26 Jahre alten Autofahrers aus dem Kreis Südwestpfalz mit der Polizei endete am Sonntag unweit des Ortes, wo sie Minuten zuvor begonnen hatte. Doch der Reihe nach: Einer Streife fiel gegen 22.45 Uhr ein Audi S3 Sportback – der 26-Jährige gab später an, das Auto erst am Vortag gekauft und noch nicht umgemeldet zu haben – an der Kreuzung Saarland- und Landauer Straße auf. Laut Polizeibericht bog der Audi-Fahrer nach einem sogenannten Vollgasstart nach links in die Molitorstraße ein. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf und mussten ihr Dienstfahrzeug mitten in der Stadt auf rund 120 Stundenkilometer beschleunigen, „um halbwegs mit dem offenbar sofort flüchtenden S3 mithalten zu können“, heißt es im Polizeibericht. Aus der Seilerstraße bog der 26-Jährige zunächst nach links in die Ringstraße ab, wenig später in die Fuchs- und in die Denisstraße. Hier gilt eine Höchstgeschwindigkeit von 30 Stundenkilometern. Nach dem Abbiegen sei der Audi-Fahrer teilweise jeweils dreimal so schnell als erlaubt unterwegs gewesen, berichtet die Polizei. Mit Martinshorn und Blaulicht verfolgten die Beamten den Audi S3 in die Ring- und Kesselbachstraße bis zur Einmündung in die Landauer Straße.

Vor der Verfolgungsjagd getrunken

Kurze Zeitspäter waren die Beteiligten wieder am Ausgangspunkt ihrer Verfolgungsjagd angekommen. Erneut versuchte der 26-Jährige, seinen 300-PS-Wagen nach links in die Molitorstraße abzubiegen. Das Auto driftete nach rechts und stieß mit dem Vorderrad gegen den Bordstein. Folge: Die Vorderachse des Autos brach. Knapp 100 Meter weiter war die Verfolgungsjagd beendet. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 26-Jährige getrunken hatte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,72 Promille, die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet. Der 300-PS-Bollide des 26-Jährigen musste abgeschleppt werden. Gegen den Audi-Fahrer wird nun wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens sowie Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. Der Führerschein des Mannes aus dem Landkreis wurde sichergestellt.