Der Freiheitsbrunnen mit Bronzefiguren, mit dem die Stadt Homburg an Episoden der deutschen Demokratiegeschichte erinnert, wurde am Donnerstag versehentlich von einem Lastwagen ramponiert. Neben Figuren, die Siebenpfeiffer und Wirth im Umfeld des Hambacher Fests darstellen sollen, ist auch ein Abbild junger Leute, die sich im November 1989 mit Hammer und Meißel an der Berliner Mauer zu schaffen machen, Bestandteil des Brunnens am Homburger Rondell. Diese „Mauerspechte“ wurden am Donnerstag beim Rückwärtsfahren von einem Lkw zu Fall gebracht – mitsamt des zugehörigen Mauerstücks.

Halb so wild, bilanziert die Homburger Rathaussprecherin Linda Barth: Die städtische Denkmalpflege habe mitgeteilt, dass „lediglich kleinere Arbeiten“ nötig seien, um die Schäden am Kunstwerk zu beheben. Das bronzene Stück Berliner Mauer samt Spechten könne in wenigen Tagen an seinen angestammten Platz zurückkehren.