Großes öffentliches und mediales Interesse erfuhr im Juni und Juli ein Revisions-Verfahren wegen Misshandlung von Schutzbefohlenen am Landgericht in Zweibrücken (wir berichteten mehrfach). Am Montagabend ab 18.45 Uhr sendet der SWR nun im dritten Fernsehprogramm Rheinland-Pfalz in der Landesschau aktuell eine fünfminütige Reportage mit Hintergründen und Interviews der Beteiligten zu den Geschehnissen. Auch der mittlerweile 38-Jährige Sohn der Angeklagten kommt dabei zu Wort. Er hat zwei Bücher über seine Kindheit geschrieben und veröffentlicht. Damit versucht er, das jahrelange Martyrium zu verarbeiten.

Die Staatsanwaltschaft legte der Angeklagten zur Last, von 1989 bis 2011, teils durch aktives Tun und teils durch Unterlassen gemeinsam mit ihrem Ehemann drei minderjährige gemeinsame Kinder und eine Tochter der Angeklagten jahrelang gequält und roh misshandelt und in die Gefahr einer erheblichen Schädigung ihrer geistigen und seelischen Entwicklung gebracht zu haben. Mit dem Wissen und Einverständnis der Angeklagten soll der 2018 verstorbene Ehemann die Kinder mit Schlagstöcken, denen er Namen wie „großer Bruder“, „kleiner Bruder“ oder „Cousin“ gegeben haben soll, und mit anderen Gegenständen wie Besen oder Schaufeln ins Gesicht, an den Oberkörper und auf die Gliedmaßen geschlagen haben, so dass es zu nicht unerheblichen Verletzungen der Kinder gekommen sein soll. Einige Verletzungen wie ausgeschlagene Zähne und gebrochene Finger mussten im Krankenhaus behandelt werden. In einem Fall soll die Angeklagte ihrem minderjährigen Sohn ein Küchenbrett vor die Stirn gehalten haben, damit ihr Mann mit einem Fleischhammer auf die Stirn des Kindes schlagen konnte, ohne verräterische Abdrücke zu hinterlassen. Wegen einer Gehirnerschütterung des Sohnes zahlte die Versicherung Krankenhaustagegeld. Das Paar kassierte auch unberechtigterweise 50.000 Euro Pflegegeld von der AOK.

In einem ersten Verfahren 2017 wurde die Angeklagte zu vier Jahren Gefängnis verurteilt. Dagegen legte sie erfolgreich Revision ein. In Teilen hob der Bundesgerichtshof das Urteil auf und verwies das Verfahren an eine andere Strafkammer des Landgerichtes in Zweibrücken. Diese bestätigte in einer zehntägigen Verhandlung das Urteil der Erstinstanz. Bei der Urteilsverkündung Mitte Juli war auch ein Kamerateam des SWR vor Ort. Gegen das neuerliche Urteil legte die 60-Jährige über Ihren Rechtsanwalt erneut Revision ein.