In der Verhandlung gegen eine Mutter, die ihre Kinder jahrelang zusammen mit ihrem Ehemann misshandelt haben soll, sagten am Montag vorm Zweibrücker Landgericht Lehrerinnen aus, die einen der Söhne an einer Grundschule im Osten des Landkreises unterrichtet hatten.

Eine Lehrerin hatte nur festgestellt, dass er sehr zurückhaltend gewesen sei und keine Hausaufgaben vorgelegt habe. Sichtbare Verletzungen konnte sie auch im Turnunterricht oder bei Schwimmbadbesuchen