Der Kehrmaschinen-Streit in Wattweiler ist noch lange nicht vorbei. Im Stadtteil wundert man sich nun, dass die Anfang des Jahres aufgestellten Parkverbots-Schilder plötzlich verschwunden sind. Autos dürfen also jederzeit in der Straße parken, gekehrt wird womöglich nicht – und die Anlieger müssen trotzdem dafür bezahlen.

Die Triwo will an drei neuen Stellen am Flugplatz Zweibrücken Gewerbe, auch Industrie, ansiedeln. Dazu brauche es Rechtssicherheit, hieß es am Dienstag in der Versammlung des Zweckverbandes. Erste Schritte wurden eingeleitet.

Rund zwei Wochen nach dem Hochwasser an Pfingsten hat die rheinland-pfälzische Landesregierung Soforthilfen für Betroffene zur ersten Abmilderung ihrer Schäden beschlossen. Unterstützt würden auch Privatpersonen in der betroffenen Südwestpfalz und in Zweibrücken.

Schwer sind die Vorwürfe gegen die zwei Männer vor dem Landgericht: Eine junge Frau soll in Zweibrücken jahrelang von ihrem Onkel missbraucht worden sein – und dann von ihrem Vater.

„Alte Liebe rostet nicht“, heißt es. Das haben der TuS Rimschweiler und die VB Zweibrücken (noch) rechtzeitig gemerkt. Im Februar wurde öffentlich, dass die beiden Vereine ihre Fußball-Spielgemeinschaft nach zwei Jahren aufkündigen wollen. Nun geht es doch über den Sommer hinaus weiter.

Der Getränkehändler Fehrentz am Zweibrücker Etzelweg schließt zum 30. Juli. Das kündigte Geschäftsführer Mark Fehrentz an.

Mit Jesus im Mittelpunkt will der Pirmasenser Dekan Johannes Pioth ein neues Gesprächsformat etablieren, das die Gemeinde neu beleben soll. Andernorts seien mit sogenannten Alphakursen wahre Wunder bewirkt worden, auf die auch Pioth für Pirmasens hofft. Auf jeden Fall würden die Teilnehmer reich beschenkt, verspricht er.

Wegen gewerbsmäßigen Drogenhandels und Mietbetrugs hat das Pirmasenser Schöffengericht am Dienstag einen 46-Jährigen zu drei Jahren Haft verurteilt. Es ist nicht seine erste.

Der Sportclub Hauenstein kehrt nach fünfjähriger Abstinenz in die Verbandsliga zurück. Unter den 1350 Zuschauern beim 2:1 gegen den SV Büchelberg waren auch einige, die vor 30 Jahren als SCH-Spieler Großes geschafft hatten.

An der Größe des Edeka-Einkaufsmarkts an der Zweibrücker Straße ändert die umfängliche Modernisierung nichts. Aber das Innere soll neuen Glanz bekommen. Bei der Erneuerung der Einrichtung dominieren Aspekte von Umweltfreundlichkeit und Nachhaltigkeit.

Für das Kiosk im Freibad des Plub wurde rechtzeitig vor der neuen Saison ein neuer Pächter gefunden. Manuel Heinsdorf vom Eiscafé Felder kann dabei auf Erfahrungen zurückgreifen und will mit dem klassischen Angebot punkten. Ein paar Exoten sollen aber immer mal wieder dabei sein.