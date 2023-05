Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Er wechselte vom Landesligisten TSC Zweibrücken in die Verbandsliga zur SG Rieschweiler. Jetzt freut sich Stürmer Mirko Tüllner auf sein erstes Heimspiel an der dicken Eiche für den neuen Klub, heute um 17 Uhr ist der TuS Hohenecken zu Gast. Tüllner will in der höheren Spielklasse an frühere, torreiche Zeiten anknüpfen – am liebsten gleich.

Für Rieschweilers Neuzugang Mirko Tüllner, der zu Saisonbeginn vom TSC Zweibrücken an die dicke Eiche kam, lief die erste Partie in der Verbandsliga nicht gut.