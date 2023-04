Ein großes Spielefest hat der Kreisverband des Deutschen Roten Kreuzes am Donnerstag zum Tag des Ehrenamtes auf dem Schulhof der Breitwiesen-Grundschule in Ixheim organisiert. Am Nachmittag kam sogar hoher Besuch.

Ein langjähriger Lottospieler ist Opfer von Betrügern geworden. Indem sie dem Mann einen hohen Gewinn in Aussicht stellten, erbeuteten die Gauner eine vierstellige Summe.

In Fischbach wurde im März ein Geldautomat gesprengt. Ob er überhaupt ersetzt wird, ist derzeit noch offen.

Bei ihrem Besuch in der Region schaute Ministerpräsidentin Malu Dreyer auch in Bottenbach vorbei. Dort fand sie frisch gemähten Rasen und einen stolzen Ortschef vor.

Fragen & Antworten: Die Aussagen des Vorsitzenden des MAB-Komitees zu den B10-Projekten sorgen für Gesprächsstoff.

Die alte B10 ist eine Rennstrecke. Raser machen auf der Bärenhütte auch nicht vor der innerörtlichen Geschwindigkeitsbegrenzung halt. Das könnte aber bald sehr teuer werden.

Mit Skatebord, Roller, BMX-Bike und Inline-Skates haben zahlreiche Kinder und Jugendliche den neuen Skatepark im Strecktalpark ausgetestet. Die RHEINPFALZ hat die Anlage auch ausprobiert.

Angst vor Raub, Beleidigung und sexueller Belästigung: Wo genau die Probleme der Senioren in der Pirmasenser Fußgängerzone liegen, hat Renate Vogl vom Seniorenbeirat, erzählt.

Mit einem Freispruch vor dem Pirmasenser Amtsgericht endete für einen Waffenhändler aus der Südwestpfalz ein Strafverfahren, das mit einem Zahlendreher begonnen hatte.

2016 wurde ein Haus in Pirmasens durchsucht, weil dort Hunde und Katzen nicht ordnungsmäßig gehalten wurden. Jetzt wird darum gestritten, wer die Kosten für die Unterbringung im Tierheim und die Tierarztrechnungen bezahlt.