Ministerpräsidentin Malu Dreyer besucht am 17. August den Landkreis Südwestpfalz und wird dabei auch in Wallhalben zu Gast sein. Das hat die Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben jetzt mitgeteilt. In Wallhalben wird sich Dreyer über die ehrenamtliche Arbeit der Geschichtswerkstatt Wallhalben informieren. Die Schwerpunkte liegen dabei auf der Urkunde zur ersten Erwähnung Wallhalbens im Jahr 1270, auf der Gerberei Wild im ehemaligen Oberhausen, auf der Freskenfreilegung im Turm der evangelischen Kirche sowie auf der Rolle der ortsansässigen Pfarrer und Priester im Nationalsozialismus. Interessierte sind eingeladen, die Ministerpräsidentin gegen 12.10 Uhr am Ludwig-Katz-Haus in Wallhalben zu empfangen. Am Abend wird eine Wallhalber Delegation am Bürgerempfang Dreyers in Zweibrücken teilnehmen.