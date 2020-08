Am Samstag öffnete das Rote Kreuz Zweibrücken erstmals den neu gestalteten Minigolfplatz an der Schließ. Den ersten Schlag absolvierte Patrick Lang, der die Anlage einst selbst betrieb. Die offizielle Eröffnung des barrierefreien Parcours ist für 14. August vorgesehen. Weil dann alle am Erhalt des Platzes Beteiligten mit dem Ende der Ferienzeit wieder in Zweibrücken sind, sagte Hans Prager, Interimsgeschäftsführer des DRK. „Es war uns wichtig, die letzten beiden Ferienwochen mitzunehmen“, so Prager zur vorzeitigen Öffnung der Anlage. Ab sofort kann dort täglich außer montags gegolft werden. Von Dienstag bis Donnerstag öffnet die Anlage jeweils von 15 bis 21 Uhr, Freitag von 14 bis 22 Uhr, Sonntag von 10 bis 21 Uhr. Kurzfristige Änderungen der Öffnungszeiten wegen schlechten Wetters sind möglich. Fünf bis sechs Mitarbeiter halten die Anlage je nach Besucherzahl am Laufen. 60 Schläger stehen für Spieler zur Verfügung, wie Kim Siewert vom DRK erzählte.