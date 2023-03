Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Eigentlich hätte der Minigolfplatz nur etwas aufgehübscht werden sollen, nun ist es doch eine Rundum-Erneuerung geworden. Nach Monaten des Umbaus steht die Anlage an der Schließ vor der Eröffnung. Stand jetzt soll es am 1. August so weit sein. Nur die Natur muss sich noch etwas sputen.

Die neuen Betonbahnen sind eingebaut, die Platten außen herum liegen im Blei, das Verleihhäuschen ist gestrichen und einige Bäume wurden gefällt oder gestutzt. Es ist viel passiert