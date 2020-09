Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) ist zufrieden damit, wie der Minigolfplatz seit seiner Öffnung Anfang August angenommen wird. Bis Dienstagvormittag gingen 1429 Erwachsene und 696 Kinder auf Rekordjagd, teilte der kommissarische Geschäftsführer des DRK-Kreisverbands, Hans Prager, auf Nachfrage mit. „Bei der derzeitigen Witterung kommen natürlich nicht mehr so viele Besucher.“ Der Minigolfplatz an der Schließ soll Prager zufolge noch so lange geöffnet bleiben, wie das Wetter mitspielt. Die Arbeiten an der Anlage seien auch noch lange nicht abgeschlossen. Demnächst sollen 1300 Blumenzwiebeln auf dem Areal gepflanzt, der Rasen nachgesät werden. Bei Letzterem werde das DRK von der Heinrich-Kimmle-Stiftung unterstützt. Eine Gruppe der Stiftung habe zuletzt die Anlage auf Rollstuhl- und Rollatortauglichkeit überprüft, sagt Prager. Ergebnis: Rund um die Bahnen soll noch eine weitere Betonplatte verlegt werden, um Besuchern mit Rollstuhl mehr Platz zum Drehen und Fahren zu bieten. Besucher könnten dem DRK auf der Facebook-Seite des Minigolfplatzes oder nach dem Besuch Rückmeldungen darüber geben, ob man noch etwas verbessern kann. „Wir wollen das Gelände mit den Besuchern entwickeln.“