Am Freitagmorgen, 18. Juni, ist auf der Autobahn 6 zwischen St. Ingbert-Mitte und dem Rastplatz Kahlenberg ein roter Mini Clubman auf der rechten Fahrspur gegen einen blauen Sattelzug mit Auflieger geprallt. Der Unfall in Fahrtrichtung Mannheim ereignete sich nach Polizeiangaben gegen 7.45 Uhr. Obwohl Sachschaden im fünfstelligen Euro-Bereich entstand, hätten beide Fahrzeuge ihre Reise fortsetzen können. Der Verkehr wurde nicht eingeschränkt. Da der Unfallhergang noch nicht eindeutig geklärt ist, werden Zeugen gebeten, sachdienliche Hinweise an die Polizei St. Ingbert unter der Rufnummer 06894/1090 zu melden.