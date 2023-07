Von Patrick Göbel

Ein Minderjähriger hat in einem Bus Tierabwehrspray gesprüht. Noch ist unklar, ob Personen verletzt wurden, teilt die Polizei nun mit. Der Vorfall ereignete sich laut Polizei zwischen 23.20 und 23.35 Uhr am Samstag. Der Bus der Linie R14 war von Blieskastel nach Aßweiler unterwegs. Noch bevor die Polizei zum Busbahnhof in Aßweiler kam, seien die Fahrgäste gegangen. Die Homburger Polizei bittet Insassen, die von der Sprayattacke betroffen sein könnten, sich unter der Telefonnummer 06841 1060 zu melden.