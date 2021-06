Am Montag, 21. Juni, 17.30 Uhr, tagt in der Blieskasteler Bliesgau-Festhalle der Bauausschuss des Blieskasteler Stadtrats. Zuhörer aus der Bevölkerung sind zugelassen. Thema ist der Bebauungsplan „Am vorderen Knopf“ in Mimbach. Die CDU-Ratsfraktion will beantragen, dass die Stadt dort bei den Alt-Anliegern der schon bestehenden Stücke der Freiherr-vom-Stein-Straße auf Ausbaubeiträge verzichtet.