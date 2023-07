Von Patrick Göbel

Ein Brand, der am Dienstagabend in der Lagerhalle des Industriebetriebs Leffer in Saarbrücken-Dudweiler ausgebrochen war, richtete einen Schaden von rund zwei Millionen Euro an. Bei den Löscharbeiten erlitt ein Feuerwehrmann von der Freiwilligen Feuerwehr Dudweiler eine Rauchvergiftung und wurde leicht verletzt. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs hielten sich nach Erkenntnissen der Feuerwehr keine Menschen in der Halle auf. Wegen der starken Rauchentwicklung wurden Anwohner gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten und Lüftungsanlagen abzuschalten, wie die Feuerwehr am Dienstagabend mitteilte. Der Brand sei unter Kontrolle gebracht worden, hieß es. Die Brandursache sei laut Polizei derzeit noch nicht geklärt. Die Polizei nimmt Ermittlungen auf.