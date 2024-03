Einen Millionenschaden soll ein 24-jähriger Deutsch-Italiener mit falschen Corona-Tests verursacht haben, nun hat ihn die Polizei in St. Ingbert festgenommen. Zwischen Dezember 2021 und Juli 2022 soll der 24-Jährige laut Polizei weit über 100.000 Corona-Tests abgerechnet, davon jedoch nur einen geringen Teil tatsächlich durchgeführt haben. Das Saarbrücker Amtsgericht hatte gegen den Mann einen Haftbefehl erlassen, die Ermittler nahmen ihn daraufhin am Dienstag fest. Der 24-Jährige sitzt nun in Untersuchungshaft, die Ermittlungen dauern an.