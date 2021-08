Im Drogenprozess gegen neun Männer (23 und 35 Jahre alt), die sich laut Anklage von 2018 bis 2019 im Raum Kaiserslautern, im Rhein-Main-Gebiet, Zweibrücken und dem Saarpfalzkreis zu einer Bande zusammengeschlossen mit Drogen in Millionenhöhe gehandelt haben, sagten am Freitag die Haftrichterin und weitere Zeugen aus. Seit April und Mai läuft der Prozess gegen die neun Angeklagten in getrennter Weise.

Im Landgerichtssaal ist es zu eng, der Prozess wird daher durch drei geteilt. Es werden separat, einmal gegen vier, dann drei und zwei Angeklagte verhandelt. Gestern saßen wieder einmal die beiden 31-jährigen Angeklagten aus der Westpfalz auf der Anklagebank.

Den beiden Männern wirft Staatsanwalt Christian Horras vor, insgesamt „44 selbstständige Taten in wechselhafter Beteiligung“ begangen zu haben. Sie sollen unter anderem eine Weiterverteilung der Drogen (Marihuana, Amphetamin und Kokain) übernommen haben. Ihnen soll ein Abnehmerkreis aus dem Raum Kaiserslautern und dem Saarfalzkreis zur Verfügung gestanden haben, zu denen auch zwei gesondert verfolgte Männer aus dem Raum Homburg gehört haben. Das Verfahren hat die Kammer gegen die beiden Letzteren abgetrennt, gegen die erst im Herbst der Prozess gemacht werden soll.

Die beiden 31-Jährigen, die bereits seit Frühjahr auf der Anklagebank sitzen, sollen laut Horras 1,5 Millionen und 550.000 Euro bei ihren Drogengeschäften eingenommen haben. Sie schweigen seit Prozessbeginn.

Anders aber andere, die an den Taten beteiligt gewesen sein sollen. Die ließen bereits bei ihren Festnahmen im Dezember die Hose runter und gestanden die Tatvorwürfe.

Die Haftrichterin des Amtsgerichts Zweibrücken erschien gestern als Zeugin vor der Kammer. Vier Männer, die im Zusammenhang mit diesen Taten festgenommen wurden, konnten nach ihren Vernehmungen zunächst wieder die Freiheit genießen. Die Haftbefehle gegen die vier Männer wurden im Dezember 2019 nach ihren Geständnissen bei der Polizei und bei der Haftrichterin außer Vollzug gesetzt.

Es handelt sich dabei um den 35-Jährigen, der ein umfangreiches Geständnis abgelegt, Ross und Reiter genannt hat. Er ist der Kronzeuge im Prozess. Er wurde in das Zeugenschutzprogramm aufgenommen. Der Kronzeuge sagte bereits diese Woche unter höchsten Sicherheitsvorkehrungen aus (wir berichteten). Er belastete dabei seine ehemaligen Freunde erneut schwer.