Ein derart großes Loch klaffte seit zehn Jahren nicht mehr in der Kasse der Stadt Zweibrücken: Der Haushaltsentwurf sieht für das Jahr 2021 ein Minus von 20,2 Millionen und für das Jahr 2022 ein Minus von 23,2 Millionen Euro vor. Zum Vergleich: Im Jahr 2010 betrug das Minus 32 Millionen Euro, während die Stadt im vergangenen Jahr sogar ein Plus von 3,4 Millionen Euro erwirtschaftete.

Der Entwurf sieht vor, dass die Grundsteuer kräftig steigt: Derzeit liegt der Hebesatz bei 425 Punkten, ab 2022 sollen es 540 Punkte sein, um mehr als zehn Prozent also.

Die größten Brocken im Haushalt sind Soziales und Personal. In der Stadtverwaltung soll es für 2021 genau 28 zusätzliche Stellen geben, eine weitere im Jahr 2022. Die meisten neuen Stellen, nämlich 13, gibt es für die Kindergärten und vier für die Feuerwehr.

Doch die Stadt will dem Haushaltsentwurf zufolge auch investieren. Der „Kleine Exe“ soll für 2,5 Millionen Euro neu gestaltet und aufgemöbelt werden. Die Feuerwehr soll vier Millionen Euro erhalten für eine neue Einsatzzentrale in der Feuerwache und ein neues Sirenensystem. Beim bundesweiten Probe-Alarm neulich herrschte in Zweibrücken bekanntlich himmlische Ruhe. Für die Sanierung der Herzog-Wolfgang-Straße sind 3,1 Millionen Euro veranschlagt, für den Bahnhof am Rosengarten 1,3 Millionen Euro, für den Quartierstreff Breitwiesen eine Million Euro. In den Umbau der Straßen Hofenfels, Kreuzberg, Park stehen 1,3 Millionen Euro bereit. Knapp zwei Millionen Euro sollen in die Digitalisierung der Zweibrücker Schulen gesteckt werden.