Am Sonntag, 15. Januar, bricht nahezu das gesamte Zweibrücker Fallschirmjägerregiment 26 mit schwerem Gerät in Richtung Truppenübungsplatz Baumholder auf. Dort nimmt es an einem Gefechtsschießen im Verbund der Fallschirmjäger teil. Die Niederauerbach-Kaserne teilt in diesem Zusammenhang mit, dass die Bevölkerung im Tagesverlauf „mit größeren Truppenbewegungen“ auf den Straßen rechnen müsse. Es handle sich um zwölf Einheiten, die sich am Sonntag auf den Weg machen. Die Militärverbände können sich außerorts teilweise nur mit einer Geschwindigkeit von rund 50 Stundenkilometern fortbewegen. Sonntagsausflügler sollten deshalb längere Anreisezeiten zu ihren Fahrtzielen einplanen.