Bei der aktuellen Sommerhitze liest es sich komisch: Aber es sind nur noch rund zwei Monate, dann startet der EHC Zweibrücken in die neue Saison in der Eishockey-Regionalliga Südwest. Das Starterfeld steht, und auch die Kaderplanung der Südwestpfälzer befindet sich in den letzten Zügen.

Sieben Mannschaften werden um den Einzug in die Play-offs und um die Meisterschaft kämpfen. Zuletzt gab es die Befürchtung, dass neben dem EHC Freiburg 1b, dem EC Eppelheim und dem