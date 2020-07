Der Beirat für Migration und Integration setzt sich dafür ein, dass Migrantenkinder nicht an einer Schule zu ballen, sondern auf alle Zweibrücker Schulen zu verteilen. Ein Wunsch, der bei der AfD auf fruchtbaren Boden stößt.

Integration sei so, wie es aktuell laufe, nicht zu erreichen, schreibt AfD-Stadtratsfraktion im Nachgang zu unserem Bericht vom 1. Juli. „Im Gegenteil, hier wird zusehenden Auges eine verlorene Generation herangezüchtet, und das zum Teil auf dem Rücken der deutschsprachigen Kinder und Eltern“, so die AfD in ihrer Stellungnahme. Es gebe acht Grundschulen in der Stadt. Die Kinder seien gleichmäßig auf alle Ortsteile zu verteilen. Zudem seien Kinder ohne Deutschkenntnisse in eigenen Förderklassen aufzunehmen, „bis eine ausreichende Sprachkompetenz erreicht ist“. Eine Einschulung dürfe erst erfolgen, wenn die Deutschkenntnisse für den Unterricht ausreichen und bei der Anmeldung für die Grundschule nachgewiesen wurden, fordert die AfD. Es sei die vordringliche Aufgabe der Schuldezernentin Christina Rauch sowie der rheinland-pfälzischen Kultusministerin und Bildungspolitikern im Bund, schnell für eine Änderung zu sorgen.