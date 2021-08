Die Art und Weise wie die Zweibrücker Stadtwerke das Zweibrücker Freibad betreiben, vergrault den letzten treuen Badegast. Die Informationspolitik der Werke setzt dem Gebaren die Krone auf: Die Stadtwerke verzichten nämlich einfach darauf, ihre Kunden über irgendwas zu informieren. Sie machen, was sie wollen. Und wenn sie das Freibad dicht machen wollen, dann sperren sie es einfach zu - und hängen noch nicht mal ein Schild raus. Die Contwiger machen es nicht besser, auch die haben dichtgemacht, ohne das anzukündigen.

Vergraulte Badegäste werden künftig gleich das Freibad in Miesau ansteuern oder andere Bäder in der Nachbarschaft, die sich nicht von ein paar Regentropfen einschüchtern lassen. Wieso noch einmal an der Schließ oder in Contwig vor verschlossener Tür stehen und nicht wissen, was los ist? Wieso nicht wissen, warum man kein Online-Ticket lösen kann? Ab nach Miesau und in die Fluten gestürzt! Dort scheint’s auch nicht zu regnen!