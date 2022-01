„Die Kaschdeler kanndschde immer in Zweebrigge andreffe, die aus de Schdadt selwer, awwer aa die aus Aldem, aus Melsem odder aus Lautzkerje un de annere Schdadtdeele.“ Es war eben die frühere bayrische Pfalz, welche die Orte diesseits und jenseits der Landesgrenze miteinander verband. „Mir sinn jo do ke Preiße!“, bestätigt Kilian Kleinpeter beim zufälligen Treffen an der Heilig-Kreuz-Kirche. Vier Jahrzehnte war er im Blieskasteler Rathaus aktiv, und noch immer wirbt Kleinpeter als Fremdenführer für seine Heimat.

Nach wie vor kommt man „aus de Parr“ zum Einkaufen nach Zweibrücken. Jeder erinnert sich gerne, wie sich alle in Zweibrücken gefreut haben, als die gelben Postomnibusse und die roten der Bahn Jahre nach dem Kriegsende wieder ihren regelmäßigen Verkehr in die abgetrennte Nachbarschaft aufnahmen: nach Brenschelbach oder Medelsheim und zum Homburger Bahnhof vor allem. Bayern (und die bayrische Brandversicherung wird gerne erwähnt!) ist in der Region an der Blies noch recht lebendig – und immer spielt dabei Zweibrücken eine wichtige Rolle dabei.

Das ist offenbar an der Isar ein wenig anders: „Ich finde, dass es ein Jammer ist, dass viele über diese reiche Zweibrücker Geschichte offenbar wenig wissen“, schreibt aus München Günther Zwing. Weil er gebürtiger Zweibrücker ist, schreibt er in „Pälzer Mundart“ weiter: „Do denk ich zeerschd an die Zwockel in Minche, die wisse schunn gar nix do driwwer!“ Es genügt schon für ihn, auf den Münchner Südfriedhof zu gehen, um in die bayrisch-pfälzische Geschichte einzutauchen. Besser als offenbar jeder Münchner nennt „de Zweebrigger“ die Namen Mannlich und Hofenfels, Montgelas und diejenigen des Königshauses und eine Menge anderer Persönlichkeiten, die sich auch in den vielfältigen Schriften des Homburger Saarpfalzkreises über die gemeinsame Zeit befinden.

So freut sich auch der frühere Landrat Clemens Lindemann, dass die einst bayrischen Städte Zweibrücken und Homburg mit der Vergabe des Siebenpfeiffer-Preises eng zusammenarbeiten und mit eindrucksvollen Veranstaltungen auf das Wirken des „Vaterländischen Pressvereins“, eines Vorläufers des Journalisten-Verbandes, aufmerksam machen. Lindemann erinnert im Gespräch auch an seine aktive Zeit im Homburger Landratsamt, dass es ihm wichtig war, dass für die Beförderung der saarpfälzischen Schüler in die Zweibrücker Gymnasien gesorgt war, was manche als nicht so wichtig ansahen.

Ein Thema, das erneut an Aktualität gewinnen könnte, wenn die künftige S-Bahn, so Gott will, doch einmal vom Hauptbahnhof Homburg bis zum gerade fertiggestellten Haltepunkt Rosengarten fahren könnte. Erste Debatten dazu gab es bereit. Das geschichtliche Miteinander und das Wissen darüber kann durchaus auch im Alltag nützlich sein. Man kann es auch an der „Saarland Card“ in der Werbung des Outlets auf dem Zweibrücker Flugplatz sehen. Da wird mit dieser Sparmöglichkeit auch für den Zweibrücker Rosengarten geworben.

Zwar achtet man „hiwwe“ sorgsam darauf, dass Zweibrücken geografisch nicht, wie leider so häufig, dem Nachbarland zugeschlagen wird, „awwer wann’s uns wass bringd, warum nedd?“ Etwas gebracht hat in jedem Fall schon des Öfteren die Unterstützung der Zweibrücker Museumslandschaft durch die Homburger Karlsberg-Stiftung. So fand schon manches wertvolle Stück den Weg ins Stadtmuseum und lohnt einen Besuch. Natürlich ist dies gegenwärtig alles etwas schwieriger als in früheren Jahren – aber es geht. Versuchen sollte man es. Und daran denken: Bayern und Pfalz, uns gefallt’s!