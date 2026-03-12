Normalerweise lebt Micky Maus – genau wie Donald Duck und Co. – in Entenhausen. Jetzt hat die kultige Comicfigur scheinbar noch zwei andere Orte gefunden, wo sie sich mausewohl fühlt: Die Homburger Schlossberghöhlen und das Römermuseum in Schwarzenacker. So wird es zumindest im Heft „Raus ins Erlebnis! Die besten Abenteuer im Saarland“ vermittelt. Die regionale Ausgabe des Micky-Maus-Magazins hat die Saar-Tourismuszentrale gemeinsam mit dem Hausverlag von Micky Maus und den „Lustigen Taschenbüchern“ veröffentlicht. Wie die Homburger Pressestelle mitteilt, richtet sich das Magazin vor allem an Familien mit Kindern, die das Saarland spielerisch entdecken möchten. Comics sind wie gewohnt auch im Heft zu finden. Auf der Themenseite „Zeitreise ins Abenteuer“ werden die beiden Homburger Sehenswürdigkeiten vorgestellt. Die Schlossberghöhlen gelten als älteste Bundsandsteinhöhlen Europas, so die Stadt Homburg. Auch andere Attraktionen im Saarland, zum Beispiel das Saarbrücker Schloss, der St. Johanner Markt und die Saarschleife, tauchen im Heft auf.

Info

Die Sonderausgabe des Micky-Maus-Magazins mit den Homburger Sehenswürdigkeiten kann man in der Homburger Tourist-Info (Talstraße 57a), im Römermuseum und in den Schlossberghöhlen kaufen.