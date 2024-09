Michael Wacks Blues Base spielt am 12. September im Lokal Bodega Estación am Pirmasenser Hauptbahnhof. Das Konzert des Zweibrücker Musikers und seiner Band steht unter dem Motto „Blues Night“.

Michael Wack ist seit 1998 als selbstständiger Musiklehrer tätig, hat zahlreiche Bands und Projekte am Laufen, wobei Trio Finale wohl die bekannteste Spielwiese ist. In diesem Sommer gründete Wack mit Blues Base abermals ein neues Projekt, zu dem mit Andrea Tognoli (Bass und Gesang) ein langjähriger musikalischer Weggefährte stieß. Zudem ist der Mundharmonika-Virtuose Gernot Scheerer an Bord. Stilistisch wird natürlich dem Blues gefrönt. Wack wird diverse Genre-Klassiker mit selbst kreierten Texten interpretieren, das bedeutet „Stormy Monday“ (T-Bone Walker) heißt nun „Dreckischer Moonda“, „Hoochie Coochie Man“ (Muddy Waters) bekam den Titel „Houchie Couchie Mann“ verpasst und Willie Dixons „Little red Rooster“ benannte man in „Klenner roder Hahn“ um. Tognoli übernimmt wie gewohnt italienische Bluessongs von Pino Daniele wie „Nun me scocciá“ und „Je so pazzó“, während Scherer die im englischen Original interpretierten Songs der Marke „Before You Accuse Me“ (Eric Clapton), „Pink Champagne Blues (Eddie Taylor) und „Stand By Me“ (Ben E. King) intoniert. Beginn 19 Uhr. Der Eintritt kostet fünf Euro an der Abendkasse. Dresscode: Black.