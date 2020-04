Im Stil eines Bluesstandards bläst der Zweibrücker Musiker Michael Wack Covid 19 den Marsch. Pfälzisch, lakonisch, humorvoll und pointiert.

Am 24. Juli dürfte der Corona-Blues , also die Traurigkeit über Covid 19 und die Folgen für die Gesellschaft , in Zweibrücken den vorläufigen Höhepunkt erreichen. Man schließe die Augen und stelle sich für diesen Freitagabend Folgendes vor.

Es weht ein heißer Wind durch die fast leeren Gassen. Statt zum ersten Stadtfestabend von Menschen überflutet zu sein, ist die Hauptstraße menschenleer.

Leer? Nein, nicht ganz leer. Denn aus Richtung der Trommelschule Tamtam hört man stetig näherkommend Musik. „Corona Blues. Du bisch e Depp“, hört man den Musikschulbetreiber Michael Wack aus der Ferne singen. Ihm folgen hunderte Zweibrücker in die diesmal nicht von Festbuden geprägte Hauptstraße, im Chor trotzig mitsingend. Natürlich im gehörigen Sicherheitsabstand.

Der Trauerzug durchquert die Innenstadt. Der an diesem Wochenende arbeitslose Kulturamtsleiter Thilo Huble nippt leicht beschwipst und todtraurig an einer Flasche Rotwein, während er den Zug auf einer Bank sitzend beobachtet. Als der an ihm vorbeigezogen ist und wieder Stille einkehrt, steht er auf und lässt die nun leere Flasche achtlos liegen.

Ja, das wäre ein passendes Video zum „Corona Blues“, den der Zweibrücker Musiker Michael Wack komponiert und veröffentlicht hat. Aber das Video, dass man auf dem Streamingkanal Youtube sieht, ist natürlich ein anderes.

Wie Elton John, Lady Gaga oder Annie Lennox während des „Together at Home“-Konzerts am Samstag hat Wack das Lied zuhause eingespielt und dort auch das Video aufgenommen. Inhaltlich spricht es, wie viele Wack-Kompositionen, dem Pfälzer aus der Seele. „Willsch uns all hole, kriesch uns aber net“, singt Wack dem unsichtbaren Gegner trotzig entgegen. „Party Blues, du fehlsch ma so. Wenn der Scheißdreck do vorbei is, hole ma alles noch“, verbreitet der Blues-Himmel-Chef Zuversicht.

Das ist eine Zuversicht, die gut tut. Eine Zuversicht, die Zweibrücken braucht. Denn das Leben wird weitergehen. Es dauert bis dahin halt nur ein wenig länger.

Info

Auf Youtube die Suchworte „Michael Wack Corona Blues“ eingeben.