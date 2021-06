Michael Sonntag (CDU) ist der neue Stellvertreter von Bechhofens Bürgermeister Paul Sefrin (CDU). Er kam am Montagabend durch einen Losentscheid ins Amt.

Sonntag ist 33 Jahre alt, verheiratet und Vater von zwei Töchtern. Nachdem er im ersten Anlauf im Februar keine Mehrheit gefunden hatte, setzte er sich am Montagabend bei der Wahl zum ersten Beigeordneten durch.

Die CDU hatte den selbstständigen Physiotherapeuten erneut nominiert. Doch dieses Mal stellte die SPD eine Gegenkandidatin: ihre Vorsitzende Christiane Burghard, auch Seniorenbeauftragte der Gemeinde. Weil Bürgermeister Paul Sefrin bei Wahlen nicht mitstimmen darf, herrschte eine Pattsituation. Auf der einen Seite die CDU mit ihren acht Ratsmitgliedern, auf der anderen Seite die SPD (sechs Sitze) und die Grünen (zwei). In allen drei Wahlgängen erhielt kein Kandidat die Mehrheit. So musste am Ende das Los entscheiden. Zwei Briefumschläge mit den Namen der Kandidaten waren in der Wahlurne, Sefrin zog den Zettel, auf dem der Name Sonntag stand.

Zweiter Beigeordneter von Bechhofen ist weiterhin Achim Scherer (SPD).