In rasanter Pointenfolge hat Comedian Michael Mittermeier das Publikum in der ausverkauften Gebläsehalle in Neunkirchen lachen gemacht.

Als Michael Mittermeier am Montag die Bühne in der mit rund 1000 Besuchern ausverkauften Neunkirchener Gebläsehalle betritt, wirkt er auch elf Tage vor seinem 60. Geburtstag noch immer wie der neugierige Nerd von nebenan, der zufällig gelernt hat, seine Gedanken in Pointen zu verwandeln. Mittermeiers Humor speist sich dabei aus einer selten gewordenen Mischung aus kindlicher Begeisterung für Popkultur, präziser Alltagsbeobachtung und einem Timing, das zwischen Stand-up-amerikanischer Prägung und deutscher Erzähltradition pendelt. Er ist keiner, der sich auf reine Gag-Dichte verlässt. Er baut Spannungsbögen, erzählt, überzeichnet, bricht Erwartungen – und landet dann mit oft überraschender Präzision.

Sein Programm „Die Rückkehr der Zukunft“, eine augenzwinkernde Referenz an die Filmreihe „Back to the Future“, beginnt mit einem Paradox, wie es für Michael Mittermeier typisch ist: Die Zukunft ist zurück – und sie war doch nie weg. So entfaltet der Münchner Comedian einen Abend, der weniger lineare Erzählung als rasender Gedankengang ist, ein Assoziationsstrom zwischen Technik, Mensch und Wahnsinn der Gegenwart.

Groteske im Alltag

Es ist ein Programm, das den Titel ernst nimmt – und zugleich permanent unterläuft. Es funktioniert weniger als Nostalgie-Trip denn als temporeiche Bestandsaufnahme einer Gegenwart, die sich längst wie Science-Fiction anfühlt. Mittermeier nimmt das Publikum mit auf eine Reise durch digitale Parallelwelten, künstliche Intelligenz, Streaming-Overkill und die Frage, warum wir technisch immer weiter sind – aber emotional oft auf der Stelle treten.

Er beginnt im scheinbar Banalen. Aus Alltagsfragmenten entwickelt er kleine, erzählerische Exkurse, die ins Groteske kippen. Maschinen bekommen Charakter, Apps werden zu heimlichen Strippenziehern und der Mensch erscheint als leicht überforderter Statist in seiner eigenen Zukunft. Dabei jagt Mittermeier von Gedanke zu Gedanke, von Pointe zu Pointe mit dem Risiko, dass Ideen, die durchaus das Potenzial für größere erzählerische Bögen hätten, nur angerissen und zugunsten des nächsten Gags schnell wieder fallen gelassen werden. Die große Klammer, die Zukunft als bereits eingetretene Gegenwart, ist clever gewählt, wird aber nicht stringent durchgehalten.

Kritik ohne Zeigefinger

Mittermeier vermeidet bei alldem den erhobenen Zeigefinger. Seine Kritik ist spielerisch, manchmal absurd, oft selbstironisch – und gerade deshalb wirksam. Da passt auch sein Bild der Zeitreise mit der Deutschen Bahn: „Wenn du in den Zug einsteigst, ist der Anschlusszug schon Vergangenheit.“ Wer eine schärfere, vielleicht politischere Zuspitzung erwartet, wird sie vermissen, denn Mittermeier setzt auf Konsens, auf gemeinsames Lachen statt auf Reibung und Nabelschau.

Auffällig ist, wie sehr sein Humor vom Rhythmus lebt. Er arbeitet mit Beschleunigung und Pause, mit kleinen Spielszenen, plötzlichen Rollenwechseln und körperlichem Einsatz. Figuren entstehen in Sekunden, Stimmen kippen, Haltungen verändern sich – ein fast schauspielerischer Zugriff auf Stand-up, der seine Programme über die reine Pointe hinaushebt. Gleichzeitig bleibt er zugänglich: Die großen Themen werden nie abstrakt, sondern immer am eigenen Leben, an Beziehungen, an alltäglichen Zumutungen gespiegelt.

Lachend gegen den Kontrollverlust

„Die Rückkehr der Zukunft“ ist damit mehr als eine Sammlung von Gags über Technik. Es ist ein Programm über Kontrollverlust – und den Versuch, ihn lachend zu bewältigen. Mittermeier zeigt dabei eine Welt, in der alles möglich scheint und doch vieles aus dem Ruder gelaufen ist und läuft. Dass man darüber lacht, liegt an seiner Fähigkeit, das Komplexe ins Komische zu übersetzen, ohne es zu banalisieren.

Am Ende steht kein kulturpessimistisches Fazit, sondern eher ein augenzwinkernder Befund: Die Zukunft ist längst da – nur der Mensch kommt ihr, wie so oft, ein wenig verspätet hinterher. Und genau in diesem Spalt zwischen Fortschritt und Überforderung findet Michael Mittermeier seinen Humor – schnell, klug und immer einen Schritt neben der Spur.