Wieso ist schnell sexy und langsam so erotisch wie Fußpilz? Was macht die Zeit mit uns? Der Buchautor und Fernsehmoderator Hubertus Meyer-Burckhardt (64) kommt und erklärt, wie wir zeiterotischer werden.

„Die ganze Scheiße mit der Zeit“ heißt Meyer-Burckhardts Buch. Man sieht, es geht nicht philosophisch, sondern eher alltagspraktisch zu, wenn der Autor am Mittwoch, 7. Oktober, 20 Uhr, in der Homburger Musikschule (Schongauer Straße 1) liest und erklärt. „Hombuch auf Tour“ lautet das Motto dazu, es ist quasi Verlängerung der Homburger Buchmesse vom September durch das Jahr.

Wie viel Zeit braucht man, um Meyer-Burckhardts Buch (Verlag Gräfe und Unzer 2019, 192 Seiten, 19,90 Euro) zu lesen? Am besten viel. Denn „alles heute ist zu schnell, jeden Tag hetzen wir durch unser Leben“, sagt der Autor. „Nie haben wir genug Zeit für die wichtigen Dinge des Lebens. “ Und immer sind wir darauf erpicht, so viel Zeit wie möglich einzusparen. Doch was machen wir mit den gewonnenen Minuten? Ständig sind wir unzufrieden, entweder vergeht die Zeit zu schnell oder zu langsam.

Unser Verhältnis zur Zeit kann sich jedoch ändern, meint Meyer-Burckhardt – und er klärt auch wie. Der Schauspieler, Produzent und Moderator (NDR-Talkshow) lässt sein Leben Revue passieren und stellt fest, dass er schon immer ein fast erotisches Verhältnis zu Zeit hatte. Die ihm verbleibende Zeit, möchte er nun so gewinnbringend wie möglich nutzen. Und das heißt: Man muss langsamer werden.

Karten

zwölf Euro, bei den Vorverkaufsstellen von ticket-regional (nicht im schnellen Internet).