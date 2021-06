Gleich vorweg: Die Metzgerei Vollmar in Kleinbundenbach gibt es selbstverständlich noch. Sie hat nicht geschlossen und der Besitzer beabsichtigt auch nicht zu schließen. Darauf legt Markus Vollmar großen Wert. Er zeigte sich überrascht, dass der Bericht „Nicht schön, aber unkompliziert“ in der Freitagausgabe, in dem es um den Standort des geplanten Kindergartens in Kleinbundenbach ging, bei ihm einen solchen Wirbel auslöste und am Morgen das Telefon nicht mehr stillstand. Viele Kunden hätten wissen wollen, warum er geschlossen hat. Hat er aber gar nicht. Was war passiert? In dem Bericht über die Gemeinderatssitzung wurde – fälschlicherweise – erwähnt, dass für den Neubau des Kindergartens auch ein Standort innerhalb des Ortes auf dem Gelände einer ehemaligen Metzgerei im Gespräch war. Unser Mitarbeiter hatte sich verhört. Es ging um das Nachbargelände, das an die Metzgerei Vollmar angrenzt. „Das schlägt Wellen. Ich hätte nie gedacht, dass drei Zeilen in einem großen Bericht so etwas auslösen“, so Vollmar. „Kunden, die seit 30 Jahren jeden Freitag hierherkommen, waren heute nicht da.“ Und wenn wir schon dabei sind, etwas richtigzustellen, dann erwähnen wir noch, dass Mario Manz seit der Kommunalwahl nicht mehr erster, sondern zweiter Beigeordneter in Kleinbundenbach ist. Das war in dem Bericht auch nicht korrekt.