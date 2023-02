Am Mittwoch, 1. März, beginnt der meteorologische Frühling. Er umfasst die Monate März bis Mai. In der Südwestpfalz startet er sonnig, aber kalt bei böigem Nordostwind.

Nach frostigen minus 3 Grad am Morgen werden am Mittwoch tagsüber 7 Grad erwartet. Für Donnerstag ist mit bis zu elf Stunden Sonne zu rechnen. Die Temperaturen bewegen sich an diesem Tag zwischen frostigen minus 2 Grad am Morgen und plus 9 Grad gegen 15 Uhr.

Zwischen Hoch Hazal bei Großbritannien und einem Tief über Südosteuropa herrscht derzeit eine kalte, trockene Nordostströmung vor. Diese sorgt für viele Sonnenstunden, aber auch für deutlich niedrigere gefühlte Temperaturen.

Noch kein Durchbruch zu echtem Frühlingswetter

Am Freitag und Samstag können sich zum Sonnenschein zeitweise einige Wolkenfelder gesellen. Der leicht böige Nordostwind lässt am Samstag etwas nach. An beiden Tagen wird es morgens minus 1 Grad kalt, tagsüber werden bis zu 10 Grad erwartet. Am Sonntag dürften mehr Wolken die Sonne verdecken, es bleibt aber weitgehend trocken. Mäßiger Wind weht aus Nordwest. Morgens werden minus 1 Grad erwartet, tagsüber wird es mit 5 Grad wieder etwas kühler. Ein Durchbruch zu echtem Frühlingswetter ist auch danach noch nicht in Sicht.