Kleine Sache, große Wirkung: Ein Metallgegenstand hat auf der Autobahn 8 für Schäden an zwei Autos gesorgt. Der rote Metallgegenstands, etwa 80 Zentimeter lang, lag in Fahrtrichtung Pirmasens zwischen den Ausfahrten Ixheim und Contwig. Die Polizei vermutet, dass er zu einem größeren Fahrzeug gehört. Zwei Autos fuhren über den Gegenstand, es entstand Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro. Die Polizeiinspektion Zweibrücken bittet um Hinweise unter 06332 9760 oder pizweibruecken@polizei.rlp.de.