Während des Homburger Maifestes wurde ein 41-Jähriger am Samstagabend, 28. Mai, auf dem Enkler-Parkplatz mit einem Messer verletzt. Laut Polizei war der Mann gegen 20 Uhr auf dem Verbindungsweg zwischen Enklerplatz und Kaiserstraße unterwegs, als eine dreiköpfige Personengruppe ohne Vorwarnung an ihn herangetreten sei und ihn unvermittelt mit einem Messer im Bauch verletzt habe. Anschließend sei das Trio in Richtung Rondell/Bahnhof weitergelaufen. Der 41-Jährige sei leicht verletzt worden.