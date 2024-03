In der Nacht zum Sonntag soll ein Mann einen 50-Jährigen mit einem Messer angegriffen haben. Der mutmaßliche Täter sitzt nun in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Saarbrücken in Untersuchungshaft. Das sagte der Pressesprecher des Landespolizeipräsidiums Saarbrücken, Stephan Laßotta, der RHEINPFALZ am Dienstagvormittag. Die Staatsanwaltschaft hatte Haftbefehl wegen versuchten Totschlags gegen den 40 Jahre alten Angreifer beantragt. Nach RHEINPFALZ-Informationen war der 50 Jahre alte Ukrainer mit mehreren Messerstichen verletzt worden. Er und sein Angreifer hätten sich in der Wohnung eines 48-jährigen Mannes in der Saarbrücker Metzer Straße getroffen, wo sie offenbar gefeiert hatten. Der Messerattacke soll laut Polizei ein Streit vorausgegangen sein. Davon waren, die Ermittler am Montag ausgegangen. Ob das letztendlich stimmt, sei laut Laßotta noch nicht klar. In der Nacht von Samstag auf Sonntag sei gegen 0.31 Uhr ein Notruf bei der Polizei eingegangen. Die Beamten hätten im Treppenhaus des Anwesens einen stark blutenden Mann gefunden. Er wurde ins Krankenhaus gebracht, wo er notoperiert werden musste. Sein Angreifer soll laut Polizei ebenfalls aus der Ukraine stammen.