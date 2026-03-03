[aktualisiert 16.53 Uhr] Ein 40-jähriger Mann ist am Sonntagnachmittag in Zweibrücken mit einem Teppichmesser schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei wird ein 51-Jähriger verdächtigt, den Mann in der Poststraße angegriffen zu haben. Das Opfer erlitt mehrere Schnittverletzungen am Hals und Kopf. Der Angegriffene wehrte sich und verletzte dabei den mutmaßlichen Täter. Angreifer und Opfer kannten sich. Laut Bernhard Erfort, Leiter der Pressestelle des Polizeipräsidiums Westpfalz, handelt es sich bei den beiden Männern um Zweibrücker, einer hat die türkische Staatsangehörigkeit, der zweite ist Deutsch-Kasache. Ein politisches Motiv schloss Erfort aus.

Beide Männer wurden in Krankenhäuser gebracht und medizinisch behandelt. Der 40-Jährige befindet sich weiterhin in stationärer Behandlung. Nach Informationen der Polizei wurde der Tatverdächtige am Montagnachmittag einem Ermittlungsrichter in Zweibrücken vorgeführt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ das Gericht Untersuchungshaft.

Der 51-Jährige machte keine Angaben zur Tat und wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die Ermittlungen zu den Hintergründen und dem Motiv dauern an. Die Staatsanwaltschaft machte auf Nachfrage der RHEINPFALZ am Dienstag keine weiteren Angaben.