Der Anwalt des 24-jährigen Mannes, der am 13. Juni in der Maxstraße bei einem Messerangriff verletzt wurde, sagte am Mittwoch gegenüber der RHEINPFALZ, dass sein Mandant zu dem Vorfall selbstverständlich aussagen wird.

„Wir werden mit den Ermittlungsbehörden zusammenarbeiten. Da gibt es keine Vorbehalte oder Ähnliches“, sagte Max Kampschulte, der das Opfer vertritt. Die Staatsanwaltschaft hatte zuvor mitgeteilt, dass der Verletzte mit Verweis auf seinen Anwalt erklärt habe „derzeit für eine ausführliche polizeiliche Vernehmung nicht zur Verfügung zu stehen “.

Wie berichtet, wurde der 24-Jährige am frühen Sonntagmorgen gegen 4 Uhr während eines Streites vor einem Lokal in der Maxstraße von einem anderen Mann mit dem Messer angegriffen. Der RHEINPFALZ gegenüber sprach das Opfer von sechs Stichen, die ihm der Angreifer zugefügt habe.

Im Verdacht hat die Polizei einen 19-Jährigen, der bis zur endgültigen Klärung der Umstände auf freiem Fuß ist. Details zu dem Vorfall und Hintergrund des Streites werden nach Angaben der Staatsanwaltschaft noch ermittelt. Was bisher bekannt ist, will die Behörde mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen noch nicht veröffentlichen.

Anwalt Kampschulte will es ebenfalls so halten. „Es ist nicht so, dass wir grundsätzlich nichts sagen wollen. Nur eben momentan noch nicht. Wir wollen ebenfalls erst die Ergebnisse der Ermittlungen abwarten.“

Bekannt ist bisher, dass die Polizei an dem Sonntag einem möglichen Verstoß gegen die Corona-Vorschriften in einem Lokal in der Maxstraße nachgehen wollte. Vor dem Lokal hatte sich eine Gruppe von 30 bis 35 Menschen versammelt. Einige Personen aus der Gruppe seien in Streit geraten, der sich schließlich bis zu dem Angriff mit dem Messer hochgeschaukelt habe.